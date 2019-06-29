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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 380,38 тенге за доллар

28.06.2019, 11:28 6994
Алматы. 28 июня. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today. 
 
Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член KASE.
 
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 380,38 тенге за доллар (+0,53 тенге), объем торгов - 37 366 тыс. USD (-61 334 тыс. USD). По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.
 

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