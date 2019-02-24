Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 382,23 тенге за доллар

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, укрепился на 0,51 тенге и составил 382,23 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 382,23 тенге за доллар (-0,51 тенге), суммарный объем торгов - 68 000 тыс. USD (-7 900 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 382,00 тенге за доллар США при объеме торгов 35 200 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8226 тенге за рубль при объеме торгов 30 000 тыс. рублей.

В торгах принял участие 21 банк.

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