Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 377,97 тенге за доллар

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг, по сравнению со средой, понизился на 1,38 тенге и составил 377,97 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,97 тенге за доллар (+1,38 тенге), суммарный объем торгов - 113 900 тыс. USD (-27 900 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,38 тенге за доллар США при объеме торгов 85 050 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 429,30 тенге за евро при объеме торгов 600 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7430 тенге за рубль при объеме торгов 5 000 тыс. рублей.

Торги инструментом CNYKZT_TОМ сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 4 по 10 февраля в Китайской Народной Республике (Китайский Новый год, Праздник весны). В торгах приняли участие 22 банка.

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