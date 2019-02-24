Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE укрепился до 375,53 тенге за доллар

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, укрепился на 3,20 тенге и составил 375,53 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 375,53 тенге за доллар (-3,20 тенге), суммарный объем торгов - 165 850 тыс. USD (+74 400 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 375,47 тенге за доллар США при объеме торгов 97 300 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7211 тенге за рубль при объеме торгов 40 000 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 55,2986 тенге за юань при объеме торгов 700 тыс. юаней.

В торгах принял участие 21 банк.

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