Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE укрепился до 373,56 тенге за доллар

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, укрепился на 1,25 тенге и составил 373,56 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 373,56 тенге за доллар (-1,25 тенге), суммарный объем торгов - 121 200 тыс. USD (-27 000 тыс. USD), говорится в сообщении KASE.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 374,08 тенге за доллар США при объеме торгов 62 600 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7090 тенге за рубль при объеме торгов 135 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 19 банков.

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