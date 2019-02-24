Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 377,62 тенге за доллар

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятнице, по сравнению с четвергом, понизился на 1,25 тенге и составил 377,62 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.



Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+2 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,62 тенге за доллар (+1,25 тенге), суммарный объем торгов - 108 500 тыс. USD (-107 150 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.



По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+2 в тенге (USDKZT_SPT) составил 377,65 тенге за доллар США при объеме торгов 80 250 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 426,30 тенге за евро при объеме торгов 600 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6699 тенге за рубль при объеме торгов 7 000 тыс. рублей.



В торгах приняли участие 22 банка.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства