Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 376,30 тенге за доллар

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник, по сравнению с понедельником, понизился незначительно - на 0,04 тенге, и составил 376,30 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 376,30 тенге за доллар (+0,04 тенге), суммарный объем торгов - 134 800 тыс. USD (+10 650 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,99 тенге за доллар США при объеме торгов 73 400 тыс. долларов США; по рублю России с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,7000 тенге за рубль, предложение - 5,7100 тенге за рубль; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 55,6398 тенге за юань при объеме торгов 800 тыс. юаней.

В торгах приняли участие 22 банка.

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