Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 375,95 тенге за доллар

Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг, по сравнению со средой, укрепился на 0,14 тенге и составил 375,95 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 375,95 тенге за доллар (-0,14 тенге), суммарный объем торгов - 191 700 тыс. USD (-68 100 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,06 тенге за доллар США при объеме торгов 146 800 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 426,60 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7357 тенге за рубль при объеме торгов 28 500 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,0000 тенге за юань при объеме торгов 1 200 тыс. юаней.

В торгах приняли участие 22 банка.

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