Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE понизился до 377,95 тенге за доллар

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, понизился на 0,58 тенге и составил 377,95 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,95 тенге за доллар (+0,58 тенге), суммарный объем торгов - 90 446 тыс. USD (+17 102 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 377,93 тенге за доллар США при объеме торгов 70 355 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7440 тенге за рубль при объеме торгов 5 000 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,2050 тенге за юань при объеме торгов 3 200 тыс. юаней.

В торгах приняли участие 23 банка.

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