Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE укрепился на 2,61 тенге и составил 375,90 тенге за доллар

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, укрепился на 2, 61 тенге и составил 375,90 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 375,90 тенге за доллар (-2,61 тенге), суммарный объем торгов - 204 391 тыс. USD (+102 660 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,47 тенге за доллар США при объеме торгов 84 731 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 427,30 тенге за евро при объеме торгов 400 тыс. евро.

В торгах приняли участие 24 банка.

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