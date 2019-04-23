Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE укрепился до 377,11 тенге за доллар

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, укрепился на 2,18 тенге и составил 377,11 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,11 тенге за доллар (-2,18 тенге), суммарный объем торгов - 223 100 тыс. USD (+162 968 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 377,35 тенге за доллар США при объеме торгов 70 375 тыс. долларов США; по доллару США с расчетами Т+0 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9149 тенге за рубль при объеме торгов 42 000 тыс. рублей; по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по китайскому юаню с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах принял участие 21 член KASE. Торги инструментом EURKZT_TОD, EURUSD_TOD, EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 22 апреля в Германии и Великобритании (Второй день Пасхи).

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