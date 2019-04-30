Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE понизился до 381,94 тенге за доллар

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, понизился на 1,05 тенге и составил 381,94 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 381,94 тенге за доллар (+1,05 тенге), суммарный объем торгов - 82 540 тыс. USD (+27 300 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах приняли участие 23 члена KASE.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 381,95 тенге за доллар США при объеме торгов 66 170 тыс. долларов США; по доллару США с расчетами Т+0 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 426,43 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро; по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9100 тенге за рубль при объеме торгов 5 000 тыс. рублей; по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,6920 тенге за юань при объеме торгов 1 000 тыс. юаней; по китайскому юаню с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

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