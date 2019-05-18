Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 378,93 тенге за доллар

Алматы. 17 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу, по сравнению с четвергом, укрепился всего на 0,01 тенге и составил 378,93 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,93 тенге за доллар (-0,01 тенге), суммарный объем торгов - 158 800 тыс. USD (+44 921 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.
В торгах приняли участие 22 члена KASE.
По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,50 тенге за доллар США при объеме торгов 34 450 тыс. долларов США; по доллару США с расчетами Т+0 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 424,62 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро; по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8800 тенге за рубль при объеме торгов 5 000 тыс. рублей; - по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 54,6911 тенге за юань при объеме торгов 900 тыс. юаней; по китайскому юаню с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.
Напомним, по итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 378,77 тенге за доллар.
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