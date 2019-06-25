Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE понизился до 378,38 тенге за доллар

Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, понизился на 1,20 тенге и составил 378,38 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,38 тенге за доллар (+1,20 тенге),

суммарный объем торгов - 176 877 тыс. USD (-148 063 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 6,0115 тенге за рубль (+0,0137 тенге),

суммарный объем торгов - 25 000 тыс. рублей (+2 500 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 24 члена KASE.

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