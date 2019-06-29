Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE понизился до 380,53 тенге за доллар

Алматы. 28 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу, по сравнению с четвергом, понизился на 0,68 тенге и составил 380,53 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,53 тенге за доллар (+0,68 тенге), суммарный объем торгов - 82 071 тыс. USD (-58 629 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 6,0431 тенге за рубль (-0,0001 тенге), суммарный объем торгов - 7 000 тыс. рублей (-11 900 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 24 члена KASE.

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