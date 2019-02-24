Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 378,60 тенге за доллар

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей (25 января), понизился на 1,14 тенге и составил 378,60 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,60 тенге за доллар (+1,14 тенге), cуммарный объем торгов – 69 750 тыс. USD (-66 350 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7615 тенге за рубль (+0,0259 тенге),

суммарный объем торгов – 65 000 тыс. рублей (+40 000 тыс. рублей).

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,10 тенге за доллар США при объеме торгов 30 950 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7606 тенге за рубль при объеме торгов 60 000 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,3000 тенге за юань при объеме торгов 100 тыс. юаней.

В торгах принял участие 21 банк.

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