Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 380,66 тенге за доллар

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 2,06 тенге, до 380,66 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.



"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,66 тенге за доллар (+2,06 тенге), суммарный объем торгов - 63 850 тыс. USD (-5 900 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.



Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7464 тенге за рубль (-0,0151 тенге), суммарный объем торгов - 7000 тыс. рублей (-58 000 тыс. рублей).



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства