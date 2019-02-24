Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 380,51 тенге за доллар

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, укрепился незначительно - на 0,15 тенге, и составил 380,51 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,51 тенге за доллар (-0,15 тенге), суммарный объем торгов - 61 100 тыс. USD (-2 750 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7667 тенге за рубль (+0,0203 тенге), суммарный объем торгов - 18 000 тыс. рублей (+11 000 тыс. рублей).

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 380,98 тенге за доллар США при объеме торгов 36 300 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7673 тенге за рубль при объеме торгов 13 000 тыс. рублей.

В торгах принял участие 21 банк.

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