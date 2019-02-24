Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 382,74 тенге за доллар

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 2,68 тенге, до 382,74 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 382,74 тенге за доллар (+2,68 тенге), суммарный объем торгов - 75 900 тыс. USD (-120 850 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8308 тенге за рубль (+0,0183 тенге), суммарный объем торгов - 18 000 тыс. рублей (+2 000 тыс. рублей).

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