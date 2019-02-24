Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 378,73 тенге за доллар

Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 0,76 тенге, до 378,73 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,73 тенге за доллар (+0,76 тенге), суммарный объем торгов - 91 450 тыс. USD (-22 450 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7411 тенге за рубль (-0,0019 тенге), суммарный объем торгов - 26 000 тыс. рублей (+21 000 тыс. рублей).

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