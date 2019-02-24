Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 374,81 тенге за доллар

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник по сравнению с понедельником повысился на 0,72 тенге, до 374,81 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 374,81 тенге за доллар (-0,72 тенге), суммарный объем торгов - 148 200 тыс. USD (-17 650 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7010 тенге за рубль (-0,0201 тенге), суммарный объем торгов - 15 000 тыс. рублей (-25 000 тыс. рублей).

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