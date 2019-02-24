Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 376,37 тенге за доллар

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг по сравнению со средой понизился на 2,81 тенге, до 376,37 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 376,37 тенге за доллар (+2,81 тенге), суммарный объем торгов - 215 650 тыс. USD (+94 450 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6680 тенге за рубль (-0,0410 тенге), суммарный объем торгов - 20 400 тыс. рублей (-114 600 тыс. рублей).

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