Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 378,04 тенге за доллар

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 1,87 тенге, до 378,04 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,04 тенге за доллар (+1,87 тенге), суммарный объем торгов - 76 200 тыс. USD (-40 850 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7719 тенге за рубль (+0,0116 тенге), суммарный объем торгов - 40 000 тыс. рублей (+20 000 тыс. рублей).

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