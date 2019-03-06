Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 377,37 тенге за доллар

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник, по сравнению с понедельником, понизился н 0,72 тенге и составил 377,37 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,37 тенге за доллар (+0,72 тенге), суммарный объем торгов - 73 344 тыс. USD (-73 351 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 377,68 тенге за доллар США при объеме торгов 50 024 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 427,35 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7400 тенге за рубль при объеме торгов 23 000 тыс. рублей.

В торгах принял участие 21 банк.

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