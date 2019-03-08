Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 379,42 тенге за доллар

Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг, по сравнению со средой, понизился на 1,47 тенге и составил 379,42 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,42 тенге за доллар (+1,47 тенге), суммарный объем торгов - 81 738 тыс. USD (-8 708 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,40 тенге за доллар США при объеме торгов 52 113 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 428,85 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7671 тенге за рубль при объеме торгов 8 000 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,4750 тенге за юань при объеме торгов 350 тыс. юаней.

В торгах приняли участие 22 банка.

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