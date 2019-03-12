Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 379,48 тенге за доллар

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, незначительно ослаб - на 0,06 тенге - и составил 379,48 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,48 тенге за доллар (+0,06 тенге), суммарный объем торгов - 81 820 тыс. USD (+82 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.

В торгах принял участие 21 банк.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,35 тенге за доллар США при объеме торгов 53 510 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7440 тенге за рубль при объеме торгов 10 000 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,3900 тенге за юань при объеме торгов 530 тыс. юаней.

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