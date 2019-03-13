Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 377,99 тенге за доллар

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником повысился на 1,49 тенге, до 377,99 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,99 тенге за доллар (-1,49 тенге), суммарный объем торгов - 96 373 тыс. USD (+14 553 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7516 тенге за рубль (+0,0076 тенге), суммарный объем торгов - 7 000 тыс. рублей (-3 000 тыс. рублей).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства