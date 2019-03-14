Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 377,74 тенге за доллар

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, укрепился на 0,25 тенге и составил 377,74 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,74 тенге за доллар (-0,25 тенге), суммарный объем торгов - 107 286 тыс. USD (+10 913 тыс. USD), говорится в сообщении на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 377,77 тенге за доллар США при объеме торгов 68 975 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7605 тенге за рубль при объеме торгов 10 000 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,2020 тенге за юань при объеме торгов 300 тыс. юаней.

В торгах приняли участие 24 банка.

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