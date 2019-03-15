Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 377,36 тенге за доллар

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг, по сравнению со средой, укрепился на 0,38 тенге и составил 377,36 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,36 тенге за доллар (-0,38 тенге), суммарный объем торгов - 107 034 тыс. USD (-252 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 377,31 тенге за доллар США при объеме торгов 71 994 тыс. долларов США; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7690 тенге за рубль при объеме торгов 5 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 25 банков.

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