Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 376,40 тенге за доллар

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - По итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 376,40 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 376,40 тенге за доллар (+0,50 тенге), суммарный объем торгов - 165 269 тыс. USD (-39 112 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

При этом средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам двух сессий составил 5,8595 тенге за рубль (+0,0595 тенге), суммарный объем торгов - 30 700 тыс. рублей (+5 700 тыс. рублей).

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