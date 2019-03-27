Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 377,65 тенге за доллар (-0,52 тенге), передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,65 тенге за доллар (-0,52 тенге), суммарный объем торгов - 27 205 тыс. USD (-311 160 тыс. USD)", - сообщает KASE.

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