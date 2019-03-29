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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 380,06 тенге за доллар

28.03.2019, 16:03 5455
Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг по сравнению со средой понизился на 1,70 тенге, до 380,06 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
 

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,06 тенге за доллар (+1,70 тенге), суммарный объем торгов - 95 210 тыс. USD (+39 155 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

 
В дневной торговой сессии по иностранным валютам приняли участие 23 члена KASE.
 

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