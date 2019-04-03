Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 379,66 тенге за доллар

Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником повысился на 0,29 тенге, до 379,66 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,66 тенге за доллар (-0,29 тенге), суммарный объем торгов - 124 280 тыс. USD (+42 785 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8037 тенге за рубль (-0,0119 тенге), суммарный объем торгов - 12 550 тыс. рублей (-15 450 тыс. рублей).

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