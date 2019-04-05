Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 378,29 тенге за доллар

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг по сравнению со средой повысился на 0,87 тенге, до 378,29 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,29 тенге за доллар (-0,87 тенге), суммарный объем торгов - 85 240 тыс. USD (-3 499 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8062 тенге за рубль (-0,0123 тенге), суммарный объем торгов - 49 950 тыс. рублей (-16 350 тыс. рублей).

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