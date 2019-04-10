Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 379,77 тенге за доллар

Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник, по сравнению с понедельником, укрепился на 0,78 тенге и составил 379,77 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.



Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,77 тенге за доллар (-0,78 тенге), суммарный объем торгов - 80 300 тыс. USD (-34 100 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.



В торгах принял участие 21 член KASE.



По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,84 тенге за доллар США при объеме торгов 56 270 тыс. долларов США; по доллару США с расчетами Т+0 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8631 тенге за рубль при объеме торгов 37 500 тыс. рублей; по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,5850 тенге за юань при объеме торгов 100 тыс. юаней; по китайскому юаню с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства