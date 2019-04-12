Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 377,96 тенге за доллар

Алматы. 11 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг по сравнению со средой повысился на 1,37 тенге, до 377,96 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,96 тенге за доллар (-1,37 тенге), суммарный объем торгов - 85 390 тыс. USD (-22 876 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8815 тенге за рубль (+0,0219 тенге), суммарный объем торгов - 26 000 тыс. рублей (-9 000 тыс. рублей).

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