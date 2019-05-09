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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 380,53 тенге за доллар

08.05.2019, 15:44 6562
Алматы. 8 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению с понедельником, укрепился на 0,05 тенге и составил 380,53 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today
 
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 380,53 тенге за доллар (-0,05 тенге), суммарный объем торгов - 111 312 тыс. USD (-7 300 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.
 
В торгах приняли участие 23 члена KASE.
 
По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 380,33 тенге за доллар США при объеме торгов 53 612 тыс. долларов США; по доллару США с расчетами Т+0 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8353 тенге за рубль при объеме торгов 35 000 тыс. рублей; по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,0675 тенге за юань при объеме торгов 400 тыс. юаней; по китайскому юаню с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 380,72 тенге за доллар. В понедельник средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий понизился до 380,58 тенге за доллар.
 

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