Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 378,94 тенге за доллар

Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг по сравнению со средой повысился на 0,71 тенге , до 378,94 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,94 тенге за доллар (-0,71 тенге), суммарный объем торгов - 113 879 тыс. USD (-14 713 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8646 тенге за рубль (+0,0109 тенге), суммарный объем торгов - 12 000 тыс. рублей (-55 800 тыс. рублей).

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