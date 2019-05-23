Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 379,01 тенге за доллар

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, понизился на 0,14 тенге и составил 379,01 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,01 тенге за доллар (+0,14 тенге), суммарный объем торгов - 90 093 тыс. USD (-15 427 тыс. USD), сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8988 тенге за рубль (+0,0180 тенге), суммарный объем торгов - 10 500 тыс. рублей (-27 000 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 22 члена KASE.

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