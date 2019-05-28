Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 379,86 тенге за доллар

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, понизился на 0,50 тенге и составил 379,86 тенге за доллар (+0,50 тенге), передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,86 тенге за доллар (+0,50 тенге), суммарный объем торгов - 117 830 тыс. USD (+54 643 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8969 тенге за рубль, суммарный объем торгов - 75 000 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 22 члена KASE.

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