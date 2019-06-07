Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 384,53 тенге за доллар

"Тенговые депозиты за прошлый год выросли на 4,5%, а за 4 месяца текущего года - еще на 5,8%, до 10,1 трлн тенге. Валютные вклады в долларовом эквиваленте, то есть без учета влияния курсовой разницы, сократились на 6,9% и 21,1%, соответственно".