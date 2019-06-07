Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 384,53 тенге за доллар

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг по сравнению со средой понизился на 0,33 тенге, до 384,53 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 384,53 тенге за доллар (+0,33 тенге), суммарный объем торгов - 312 154 тыс. USD (+108 404 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.
Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8990 тенге за рубль (-0,0065 тенге), суммарный объем торгов - 5 000 тыс. рублей (-64 000 тыс. рублей).
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