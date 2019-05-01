Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней сессии KASE составил 381,13 тенге за доллар

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник укрепился на 0,81 тенге и составил 381,13 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 381,13 тенге за доллар (-0,81 тенге), объем торгов - 58 400 тыс. USD (+42 030 тыс. USD); по доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали; по евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали; по рублю России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,9100 тенге за рубль, предложение - 5,9200 тенге за рубль; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) составил 56,5183 тенге за юань (-0,1717 тенге), объем торгов - 900 тыс. юаней (+400 тыс. юаней), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах принял участие 21 член KASE.

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