Средневзвешенный курс тенге на KASE составил 448,50 тенге за доллар

По итогам торгов средневзвешенный курс тенге понизился на 8,94 тенге и составил 448,5 тенге за доллар.
Ранее Национальный банк Республики Казахстан и АО "Казахстанская фондовая биржа" распространили совместное заявление, в котором сообщили, что проведение торгов по валютной паре тенге-доллар 19 и 20 марта 2020 года будет проводиться в форме Франкфуртского аукциона.
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