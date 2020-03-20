Средневзвешенный курс тенге на KASE составил 448,50 тенге за доллар

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 448,50 тенге, передает Kazakhstan Today.

По итогам торгов средневзвешенный курс тенге понизился на 8,94 тенге и составил 448,5 тенге за доллар.

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