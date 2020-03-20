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Средневзвешенный курс тенге на KASE составил 448,50 тенге за доллар

19.03.2020, 12:50 19792
Средневзвешенный курс тенге на KASE составил 448,50 тенге за доллар
Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 448,50 тенге, передает Kazakhstan Today.
 
По итогам торгов средневзвешенный курс тенге понизился на 8,94 тенге и составил 448,5 тенге за доллар. 
 
Ранее Национальный банк Республики Казахстан и АО "Казахстанская фондовая биржа" распространили совместное заявление, в котором сообщили, что проведение торгов по валютной паре тенге-доллар 19 и 20 марта 2020 года будет проводиться в форме Франкфуртского аукциона.
 

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