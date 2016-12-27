Средний размер пенсии в Казахстане с 1 июля составит 66 721 тенге

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова дала разъяснения по вопросам повышения пенсий и пособия в связи с рождением ребенка в 2017 году, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам Дуйсеновой, с учетом расчетов, проведенных совместно с Министерством финансов РК, с 1 июля 2017 года будут повышены на 20% как солидарная, так и базовая пенсия, передает Kazakhstan Today.

"Размер солидарной пенсии согласно принятому бюджету на 2017-2019 годы, с 1 января 2017 года будет повышен на 9%, а с 1 июля 2017 года во исполнение поручений главы государства - еще на 11%. Например, если размер солидарной пенсии в 2016 году составляет 40 000 тенге, то с 1 января 2017 года с учетом повышения на 9% составит 43 600 тенге, а с 1 июля 2017 года с учетом повышения еще на 11% - 48 396 тенге. Таким образом, в 2017 году размер солидарной пенсии повысится на 20% по сравнению с размером 2016 года", - сказала министр.

Она также отметила, что базовая пенсия с 1 января 2017 года будет повышена на 7%, а с 1 июля 2017 года во исполнение поручений главы государства - еще на 13%. Например, в текущем году размер базовой пенсии составляет 11 965 тенге, с 1 января 2017 года с учетом повышения на 7% ее размер установлен 12 802 тенге, а с 1 июля 2017 года с учетом повышения на 13% составит 14 466 тенге. Таким образом, размер базовой пенсии повысится на 20% по сравнению с размером 2016 года".

Для повышения пенсии порядка 2,1 млн пенсионеров из республиканского бюджета дополнительно будет выделено 79,8 млрд тенге, уточнила министр.

Как уточнили в пресс-службе, с учетом вышеуказанных изменений, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 154 тенге до 66 721 тенге.

Кроме того, в министерстве проинформировали, что размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года будет повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.

"Если в текущем году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составляет 66 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составит 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составляет 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысится до 118 тыс. тенге, с 1 июля 2017 года - размер будет равен 142 947 тенге", - пояснила Дуйсенова.

На эти цели из республиканского бюджета в следующем году дополнительно будет выделено 1,8 млрд тенге.

В целом на вышеуказанные повышения пенсий и данного вида пособия при уточнении республиканского бюджета дополнительно будет предусмотрено 81,6 млрд тенге.

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