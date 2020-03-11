Средняя сумма пенсионных накоплений казахстанцев составляет 1,09 млн тенге - ЕНПФ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла на 11%. В разрезе полов лидируют мужчины, они накопили в среднем по 1,2 млн тенге (рост по сравнению с 2019 годом составил 10%), женщины накопили чуть меньше - 949 тыс. тенге, однако рост составил уже 12%. Вместе с тем средняя сумма пенсионных накоплений на счетах вкладчиков за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов составила - 509 тыс. тенге (рост 17%) и 48,5 тыс. тенге по добровольным пенсионным взносам", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Отмечается, что это средние цифры, выведенные из счетов всех вкладчиков - тех, кто только начал трудовую деятельность и начал перечислять взносы в ЕНПФ, и тех, кто это делает взносы на протяжении двадцати лет.
В наступившем году накопительной пенсионной системе Казахстана исполнилось 22 года и можно подводить промежуточные итоги. Так, средняя сумма пенсионных накоплений вкладчиков, осуществлявших регулярные взносы в фонд с 1998 года, на начало 2020 года составила 5,3 млн тенге", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, ранее в ЕНПФ обнаружили 675 тыс. неактивных счетов. Также сообщалось, что пенсионные накопления ЕНПФ за январь выросли на 97 млрд тенге.
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