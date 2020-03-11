Средняя сумма пенсионных накоплений казахстанцев составляет 1,09 млн тенге - ЕНПФ

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - На первое февраля 2020 года средние накопления на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков по обязательным пенсионным взносам в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) составляют 1,09 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла на 11%. В разрезе полов лидируют мужчины, они накопили в среднем по 1,2 млн тенге (рост по сравнению с 2019 годом составил 10%), женщины накопили чуть меньше - 949 тыс. тенге, однако рост составил уже 12%. Вместе с тем средняя сумма пенсионных накоплений на счетах вкладчиков за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов составила - 509 тыс. тенге (рост 17%) и 48,5 тыс. тенге по добровольным пенсионным взносам", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

Отмечается, что это средние цифры, выведенные из счетов всех вкладчиков - тех, кто только начал трудовую деятельность и начал перечислять взносы в ЕНПФ, и тех, кто это делает взносы на протяжении двадцати лет.

В наступившем году накопительной пенсионной системе Казахстана исполнилось 22 года и можно подводить промежуточные итоги. Так, средняя сумма пенсионных накоплений вкладчиков, осуществлявших регулярные взносы в фонд с 1998 года, на начало 2020 года составила 5,3 млн тенге", - уточнили в пресс-службе.

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