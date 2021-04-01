Срок предоставления годовых форм налоговой отчетности истекает сегодня - КГД

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Сегодня, 31 марта, в Казахстане истекает срок предоставления годовых форм налоговой отчетности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департамент государственных доходов по городу Алматы напоминает, что 31 марта 2021 года истекает срок предоставления по следующим формам налоговой отчетности:

1) декларация по корпоративному подоходному налогу (формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);

2) декларация по индивидуальному подоходному налогу (формы 220.00, 240.00);

3) декларация по налогу на сверхприбыль (форма 540.00);

4) декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);

5) реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);

6) декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);

7) декларация для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00).

В ведомстве отметили, что налогоплательщик вправе продлить срок предоставления налоговой отчетности при условии её предоставления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

При этом срок предоставления налоговой отчетности, за исключением сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период:

1) не более тридцати календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу;

2) не более пятнадцати календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации и (или) расчета по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам;

3) не более тридцати календарных дней со срока, установленного для предоставления декларации по иным видам налогов, платежам в бюджет, социальным платежам для налогоплательщиков, имеющих низкий уровень рисков по системе управления рисками.

Однако срок предоставления налоговой отчетности не продлевается в отношении налогоплательщика (налогового агента), имеющего высокий уровень рисков по системе управления рисками, за исключением индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы", - уточнили в ведомстве.

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