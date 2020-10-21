Стали известны условия открытия кинотеатров в Нур-Султане

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - Дата возобновления работы кинотеатров в столице будет зависеть от эпидобстановки с коронавирусной инфекцией в городе и от готовности кинозалов к обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности во время киносеансов, передает Kazakhstan Today.

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняла решение о возобновлении работы кинотеатров с заполняемостью до 30% и соблюдением дистанции и масочного режима. Это касается тех регионов, которые по уровню заболеваемости находятся в "зеленой зоне". Нур-Султан находится в "зеленой зоне" только четвертые сутки, поэтому в течение 10-12 дней мы будем наблюдать за ситуацией. Если будет стабильно сохраняться такая картина, тогда мы запустим работу кинотеатров в городе. До этого времени будет вестись подготовительная работа", - сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева.

По ее словам, столичные кинотеатры должны предоставить акт готовности к работе в условиях пандемии. То есть в кинозалах должны быть установлены разграничители, разметки, санитайзеры. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. При входе в кинозалы посетители и сотрудники должны проходить термометрию, кроме того, зрителям необходимо быть в масках. Рассадка должна быть организована таким образом, чтобы избежать скученности.

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