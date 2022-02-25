Стоимость нефти Brent впервые с сентября 2014 года превысила $101

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НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 3,30% - до $100,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 9.25 по времени Нур-Султана стоимость Brent росла на 2,45%, торгуясь на уровне $99,21 за баррель.

По последним данным, цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила $102, сообщает ТАСС.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 3,34% - до $95,18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9.32 по времени Нур-Султана.