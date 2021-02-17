Стоимость подсолнечного масла может вырасти еще на 20%

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - Стоимость подсолнечного масла в Казахстане может вырасти еще на 20%, передает Kazakhstan Today.

Ценники на подсолнечное масло готовятся переписывать в казахстанских регионах. Продавцы прогнозируют, что с марта и без того дорогой продукт в очередной раз прибавит в стоимости. Причем, возможно, целых 20%. При этом, жалуются торговцы, потребительский спрос на масло и без того уменьшился. Люди стараются экономить теперь даже на таком нужно продукте, сообщает телеканал КТК

Актюбинские торговцы в очередной раз пугают потребителя. Пока горожане мечтают о возвращении старых цен на подсолнечное масло, продавцы, наоборот, вновь собираются их увеличивать. Говорят, уже в марте и без того подорожавший продукт, поднимется в цене еще на 20%. Об этом их, оказывается, заранее предупредили дилеры.

Мы не накручиваем цены. Нам доставку делают. Цены - 10% на масло. Вот я 3000 беру, вот это - 300, я - 3300, 10%. Вот это идет уже 3090 тенге, мы ставим 3300. Литровые приходят 500, 600 тенге, 650 ставлю. Нам сказали, 10 марта будет еще подорожание", - рассказала арендатор рынка Гульнара Нурумова.

При этом, жалуются продавцы, спрос на подсолнечное масло в последние месяцы резко сократился. Оно и понятно, ведь потребитель нынче старается экономить на всем. И этот товар - не исключение.

В Таразе за литр подсолнечного просят до семисот тенге. Но горожане стараются обходить обычные магазины. Отовариваются в основном в социальных павильонах. А все потому, что здесь масло еще можно купить по адекватной цене. Но ограниченно.

Чиновники признаются: сдерживать стоимость удается с большим трудом. В социальных магазинах продают прошлогодние запасы из стабфонда. Но они не безграничны и ближе к лету, по прогнозам специалистов, цены во всех торговых точках Тараза сравняются. А все это происходит из-за неурожая и засухи, объясняют в акимате.

Если семена подсолнуха стоили около 80 000 тенге за тонну, сейчас они подорожали до 180 000-170 000 тенге за тонну. А связано это все-таки с погодными условиями, со снижением урожая", - говорит представитель управления сельского хозяйства Жамбылской области Марс Сейдыбаев.

Лихорадит и север страны. В Петропавловске ценники на подсолнечное масло переписывают каждую неделю. С начала года литр подорожал уже в два раза. Продавцы уверяют, они и сами не в восторге от таких скачков.

В стране этот продукт производят в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Переработчики называют две причины роста цен на свою продукцию: подорожание стоимости семечек. Но главное, заявляют, их экспорт. И без того дефицитное сырье уходит за границу.

Россия себя защитила и ввела 30%-ную пошлину. И Турция теперь через порты пришла к нам на вывоз подсолнечника. Это основная проблема. Мы обращались в… Министерство сельского хозяйства нас не поддерживает в данном. Они считают, что надо экспортировать. А мы считаем, что надо экспортировать не сырье, а товар с добавленной стоимостью. То есть уже готовую продукцию", - сказала финансовый директор маслозавода Усть-Каменогорска Татьяна Костина.

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