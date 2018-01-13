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Стоимость барреля нефти Brent впервые за три года превысила $7012.01.2018
Экономика  09:26

Москва. 12 января. Kazakhstan Today - Цена на нефть марки Brent вечером 11 января превысила отметку $70 за баррель впервые за последние три года, передает Kazakhstan Today со ссылкой на РБК.

К 19.26 по московскому времени цена на мартовские фьючерсы на Лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,2%, до $70,03 за баррель. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,6%, до $64,59 за баррель.

Фундаментальные факторы благоприятствуют нефтяному рынку: уровень коммерческих запасов в Северной Америке снижается на фоне позитивной динамики загрузки местных НПЗ, а беспокойство в связи с возможным сокращением поставок сырья из Венесуэлы возрастает, сказал РБК директор московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

В среду Управление энергетической информации США (EIA) представило январский отчет, данные которого разошлись с ожиданиями аналитиков: коммерческие запасы в США снизились на 5 млн баррелей, до 419,5 млн баррелей - это минимум с августа 2015 года.

"Цены на нефть растут и из-за общей склонности инвесторов к покупке активов на фоне прекрасной формы мировой экономики (среднегодовые темпы прироста в этом году вновь, как ожидается, превысят 3,5%), мягкой риторики ФРС и сохраняющейся высокой ликвидности", - замечает Борисов.
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